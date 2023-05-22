Джастин Трюдо: Канада продолжит обучать ВСУ для противостояния России

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна продолжит обучать украинские войска, чтобы гарантировать, что Киев может противостоять российским силам. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Мы продолжим готовить украинские войска, как мы делаем с 2015 года с целью обеспечить, чтобы они стояли лицом к лицу с сильно превосходящими по масштабу силами, которые использует против них Россия, — сказал он.

По его словам, Канада продолжит делать все возможное, чтобы помочь Киеву «держаться и вернуть свою территорию».

В апреле посольство России в Канаде посоветовало россиянам воздержаться от поездок в страну, а также отказаться от банковских операций в канадских долларах. Дипмиссия также призвала россиян, уже находящихся в Канаде, «проявлять бдительность, особенно в общественных местах», в том числе и в учебных заведениях, где неоднократно «отмечены проявления нетерпимости к русской культуре».



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Максим Кокунин