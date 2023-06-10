Шведский владелец брендов Zewa, Libresse и Libero продаст бизнес в России

Шведский производитель средств личной гигиены Essity, владеющий брендами Zewa, Libresse и Libero, объявил о прекращении своей деятельности в России. Компания продаст свой бизнес в этой стране, говорится в ее пресс-релизе.

— Компания по гигиене и оздоровлению Essity прекращает свою деятельность в России. Essity подписала соглашение [о продаже бизнеса] с покупателем, и теперь сделка одобрена российскими властями. Ожидается, что сделка будет закрыта после получения окончательных денежных средств во втором квартале 2023 года, — сообщается в публикации.

В ноябре сообщалось, что Минпромторг России запретил параллельный импорт парфюмерно-косметической продукции Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, а также Kerastase, поскольку бренды готовы возобновить свои поставки в страну.

— Да, указанные бренды внесены в исключения и, соответственно, в отношении них невозможен параллельный импорт. Это стало возможным благодаря готовности компаний возобновить поставки своей продукции в Россию, — рассказывали в министерстве.

При этом в Минпромторге отметили, что исключения вступят в силу только через три месяца. Таким образом, у тех, кто приобрел продукцию по схеме параллельного импорта, будет время, чтобы ввезти ее на территорию России.

Напомним, данные бренды были внесены в список параллельного импорта в начале августа. В Минпромторге отмечали, что такое решение было принято из-за недостаточного количество их товара в магазинах.

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Максим Кокунин