В Казани клиент «Евроспара» обвинил персонал в закладке бомбы — его задержали

Кнопка тревожной сигнализации сработала вчера днем в казанском гипермаркете «Евроспар» на улице Краснококшайской. Подвыпивший клиент поднял на входе в торговый зал крик, будто служба безопасности объекта заложила в здании бомбу и всем посетителям нужно срочно уходить — именно такую версию событий изложил персонал магазина прибывшим по вызову сотрудникам Росгвардии.



Со слов охранников, своими силами успокоить не вполне адекватного клиента они не смогли. Гвардейцы задержали его по подозрению в хулиганстве, но пока ждали прибытия коллег для составления протокола, тот попытался вырваться. В результате на глазах у покупателей сотрудники применили силу, повалили мужчину на пол и заковали в наручники. Часть инцидента попала на видео.

Задержанному — 35 лет, в базах данных спецслужб за ним числятся неоплаченные штрафы ГАИ на сумму свыше 30 тысяч рублей. Добавится ли к ним штраф за хулиганство или правонарушителю предстоит административный арест — будет решать суд. Составлен протокол о нарушении общественного порядка по статье 20.1 КоАП РФ, сообщили «Реальному времени» в Управлении Росгвардии по РТ.