МИД Эстонии запретило въезд патриарху Кириллу

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Министерство иностранных дел Эстонии запретило въезд в страну 58 россиянам, в том числе патриарху Кириллу. Об этом сообщается на официальном сайте эстонского внешнеполитического ведомства.

— Сегодня министр иностранных дел Маргус Цахкна вновь ввел в действие «список Магнитского», который запрещает въезд в Эстонию 58 лицам, включая главу Русской православной церкви патриарха Кирилла и девять человек, которые преследовали и заключили в тюрьму правозащитника Владимира Кара-Мурзу*, — отмечается в сообщении.

Министр заявил, что людям, поддерживающим действия России против Украины, в Эстонии не рады. Глава МИД призвал все страны ввести запрет на въезд для сторонников действий России.

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Елизавета Пуншева