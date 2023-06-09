Суд арестовал полицейского, обвиняемого в хищении спирта для «Мистера сидра»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Октябрьский районный суд Самары заключил под стражу сотрудника полиции Ивана Гребенкина, который обвиняется в хищении спирта, из которого производили суррогатный напиток «Мистер сидр». Об этом сообщает ТАСС.

— Я хотел бы принести извинения всем пострадавшим от моего безалаберного отношения. Я раскаиваюсь, — озвучил последние слова Гребенкин.

По данным следствие, в мае этого года Дмитрий Егоров со своим отцом Алексеем Егоровым в соучастии с сотрудником полиции Гребенкиным похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» шесть тонн метилового спирта. Его продали Артему Айрапетяну, нелегально поставлявшему спирт индивидуальному предпринимателю и учредителю ООО «Анди», производившему напиток «Мистер сидр», Анару Гусейнову.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Гусейнов, Айрапетян и Дмитрий Егоров арестованы. Алексей Егоров объявлен в розыск.

В России изъяли более 70 тысяч литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Продукцию выявили в Астраханской, Курганской, Волгоградской, Владимирской, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Рязанской и Нижегородской областях, в республиках Удмуртия, Крым, Мордовия, Чувашия, Коми, Марий Эл и Башкортостан, а также в Пермском крае.

Накануне Минздрав сообщал, что число людей, отравившихся суррогатным сидром в регионах России, включая Поволжье, возросло до 97. Однако сегодня поступили сообщения о новых пострадавших: только в Ульяновской области число отравлений суррогатным сидром, по данным на 9 июня, достигло 66.

Отгрузку и поставку продукции ООО «Анди» заблокировали в России. В Татарстан напиток «Мистер Сидр» не поступал, как и другая продукция производителя. Как рассказали «Реальному времени» в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, в регионе не зарегистрировали ни одного случая отравления.

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Елизавета Пуншева