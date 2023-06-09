Глава СОЦПРОФ Сергей Вострецов: России необходимо вернуть дворовый спорт

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

России не нужны спортсмены-миллионеры, которые «навязали молодежи неправильные и деструктивные представления о здоровом образе жизни». Такое мнение «РИА ФАН» высказал председатель объединения профсоюзов СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

— Нам пора отказаться от навязанной Западом философий спортсмена-индивидуала миллионера. Такой спорт губит и здоровье, и душу! Нам нужно создавать здоровое общество, а для этого необходимо возвращать спорт во дворы, — сказал Вострецов.

По словам собеседника, детей нужно «оторвать» от гаджетов, а пенсионерам дать возможность организованно заниматься физкультурой.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За 2022 год в строительство и капитальный ремонт спортивных объектов Татарстана вложили 4,2 млрд рублей. Всего с 2013 по 2022 годы в Татарстане построили 1 145 универсальных спортивных площадок. На территории республики действуют 44 модульные лыжные базы, 40 хоккейных коробок и 12 крытых футбольных манежей.



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Айрат Назипов