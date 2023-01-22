В Татарстане на строительство и ремонт спортивных объектов в 2022 году выделили 4,2 млрд рублей

За 2022 год в строительство и капитальный ремонт спортивных объектов Татарстана вложили 4,2 млрд рублей. Порядка одного миллиарда выделила ПАО «Татнефть», сообщил на заседании коллегии министр спорта республики Владимир Леонов.

— Что касается инфраструктуры, то мы одни из лидеров в стране. Прирастаем ежегодно большим количеством объектов. Только в прошлом году мы построили более двухсот спортивных сооружений, — подчеркнул министр.

Всего с 2013 по 2022 годы в Татарстане построили 1 145 универсальных спортивных площадок. На территории республики действуют 44 модульные лыжные базы, 40 хоккейных коробок и 12 крытых футбольных манежей.

По планам властей, в этом году в республике построят четыре универсальные спортивные площадки и столько же крытых футбольных манежей.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, в конце декабря прошлого года в Алексеевском районе Татарстана открыли новый ледовый дворец «Алекс Арена». Тогда же там заложили первый символический камень в фундамент строящегося Центра бадминтона.

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Айрат Назипов