«Зеленодольский завод имени А.М. Горького» заказал аудит за 3,5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» заказал услуги по ведению бухгалтерской отчетности. Услуги будут оказывать в пять этапов в период с 2024 по 2028 года, стало известно «Реальному времени».

Подрядчик будет ежегодно проверять соответствие устава предприятия законодательству, правильность оформления различных документов, подтверждать достоверность отчетных данных о фактической себестоимости продукции (работ, услуг) и правомерность выбранной учетной политики предприятия, а также оценивать соблюдение сроков и порядка рассмотрения случаев недостач, потерь, растрат и так далее.

Результаты проведенного аудита специалисты должны предоставлять в соответствии со стандартами аудиторской деятельности и в соответствии с требованиями о сохранности государственной тайны.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Отметим, что Зеленодольский завод имени А.М. Горького может нарастить производство «Метеоров» до десяти теплоходов в год. Соответствующее поручение дал раис республики Рустам Минниханов.

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Айрат Назипов