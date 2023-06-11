В Татарстане на содержание искусственных сооружений на дорогах выделят 71,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» потратит 71,2 млн рублей на содержание искусственных сооружений на дорогах трассы М-7. Речь идет о дороге Москва — Владимир — Нижний Новгород — Казань — Уфа на участке км 735+683 — км 785+817 и А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск на участке км 95+566 — км 126+279.

Исполнителю нужно на протяжении двух лет поддерживать порядок на мостах. Например, летом он обязуется чистить от грязи и мусора тротуары, перильные ограждения, колодцы и так далее. В чистоте необходимо держать и все дорожные знаки. В некоторых местах рабочие должны регулярно скашивать траву.

Зимой нужно постоянно очищать те же места от снега и льда. Особое внимание нужно уделить обочинам и тротуарам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане планируют обновить более 280 км дорог регионального и местного значения. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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Айрат Назипов