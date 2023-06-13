В Татарстане изучат общественное мнение о проблемах безопасности и деятельности правоохранительных органов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Татарстане изучат общественное мнение о проблемах общественной безопасности и деятельности правоохранительных органов республики. На научное исследование потратят 310 тысяч рублей из регионального бюджета.

Заказчик — Центр экономических и социальных исследований Татарстана при кабмине республике. Выполнит научное исследование казанский индивидуальный предприниматель Алина Махиянова, выигравшая тендер.

В тендере участвовали шесть претендентов. Они предложили за свои услуги 260 тысяч до 570 тысяч рублей.

Стоимость контракта на изучение общественного мнения в итоге опустилась почти в два раза. Начальная цена составляла 600 тысяч рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В задачи исполнителя входит анализ социальных рисков и опасений граждан, степени опасности различных видов правонарушений и их распространения на территории Татарстана, а также оценка уровня общественного доверия и поддержки гражданами правоохранительных органов. Он также должен охарактеризовать взаимоотношения правоохранительных органов с потерпевшими и заявителями, в том числе оперативность и действенность реагирования на заявления, сообщения граждан о преступлениях и происшествиях.

Исследование будет проводиться в виде опроса в форме индивидуального стандартизированного интервью по месту фактического жительства респондента. В нем примут участие не менее 2,6 тысячи татарстанцев в возрасте 18 лет и старше.

Анкета будет содержаться как минимум 45 закрытых и не менее двух открытых вопросов. Опрос проведут с 25 июля по 8 сентября 2023 года.

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Татьяна Демина