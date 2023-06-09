Россия уведомила о денонсации ДОВСЕ его депозитарий и страны-участницы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Россия уведомила о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе его депозитарий (Нидерланды) и остальные страны-участницы через их посольства в Москве и через делегации в Совместной консультативной группе по ДОВСЕ в Вене, заявили в МИД России.



Закон вступил в силу 9 июня. Россия выйдет из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдет в 00.00 часов 7 ноября, указали в ведомстве.

Отмечается, что присоединение к НАТО Финляндии и продолжающиеся процессы по приему в альянс Швеции стали «последней каплей». Уточняется, что с выходом России из ДОВСЕ Будапештское соглашение также утратит силу.

Договор об обычных вооружениях в Европе подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО и шестью странами Организации Варшавского Договора (ОВД). Его целью стороны определили установление безопасного военного баланса в Европе за счет сокращения вооружений обычных вооруженных сил.



13 июля 2007 года президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией ДОВСЕ. Причинами, в частности, стало уклонение бывших участников ОВД от переоформления их вооружений в западный блок и прямое превышение НАТО установленных лимитов.



Закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе президент подписал 29 мая.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко