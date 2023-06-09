На образование детей материнский капитал направили более 40 тысяч татарстанских семей

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Образование детей — одно из популярных направлений использования средств материнского капитала в Республике Татарстан. Это практически 13% от общего числа обращений за распоряжением средствами.

Направить средства материнского капитала (или часть средств) на детский сад, обучение по дошкольным программам можно сразу после рождения ребенка, на которого получен сертификат. По программам основного и дополнительного образования распоряжение возможно только после достижения трехлетнего возраста ребенка. И в том, и в другом случае использовать средства можно на любого из детей в семье. На дату начала обучения ребенок должен быть не старше 25 лет.

В Социальном фонде республики рассказали, что для оплаты специального и высшего образования средствами маткапитала необходимо, чтобы организация, оказывающая образовательные услуги, имела на это соответствующую лицензию и находилась на территории Российской Федерации. Материнским капиталом можно оплатить и проживание в общежитии вуза в период обучения, предоставив в Социальный фонд договор найма жилого помещения с указанием суммы и сроков внесения платы и справку из организации, подтверждающую факт проживания ребенка в общежитии.

— Сегодня распорядиться средствами материнского капитала на одно из востребованных направлений — образование детей — очень просто. Родителям, которые решили материнский капитал направить на получение детьми высшего образования, уже не требуется собирать пакет документов, специалисты Отделения СФР получают эти сведения в рамках межведомственного взаимодействия, — пояснил глава татарстанского СФР Эдуард Вафин.

Для этого Отделением СФР по Республике Татарстан заключены Соглашения об информационном взаимодействии со всеми вузами и большинством средних профессиональных заведений Татарстана, поэтому все необходимые сведения фонд запрашивает самостоятельно. Родителям достаточно подать в СФР заявление о распоряжении маткапиталом через Личный кабинет на сайте СФР, на сайте Госуслуг, лично в клиентской службе СФР Татарстана или в МФЦ.

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