Шавкат Абдуллин выиграл восьмилетний спор с властями Высокогорского района Татарстана

Глава КФХ «Семиозерка», брат бывшего главы Госжилфонда при президенте РТ Шавкат Абдуллин отстоял почти 70 га земли в Высокогорском районе, за которые боролся почти 8 лет.

Землю он получил еще в 1996 году, заключив договор аренды сроком в 99 лет с АО «Высокогорская сельхозтехника», которое позже было ликвидировано. Документ был зарегистрирован на основании постановления главы Высокогорского района в ноябре 1996 года.

В апреле 2015 года хозяйство обратилось в республиканское Управление Росреестра с заявлением — просило зарегистрировать договор аренды земельного участка, заключенный в середине 90-х, но получило отказ.

В ведомстве заявили, что в договоре аренды отсутствуют характеристики, позволяющие однозначно идентифицировать объект недвижимого имущества, а также сведения об арендной плате.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В 2021 году Абдуллин пытался получить от исполкома Высокогорского района признания договора аренды от 31 мая 1996 года заключенным, на основании чего предоставить в аренду этот земельный участок, а от республиканского Росреестра — регистрации этого документа, но снова ничего не смог добиться.

В арбитражном суде Абдуллину тоже отказали, удовлетворять исковые требования отказались апелляционная и кассационная инстанции.

Арбитраж констатировал, что из-за отсутствия сведений о правопреемниках «Высокогорской сельхозтехники» договор аренды прекратил свое действие «без перехода прав и обязанностей по нему к другим лицам».

Требование предоставить землю в аренду суд тоже отклонил, пояснив, что, согласно Земельному кодексу и Федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», принятому в 2002 году, предусмотрен публичный порядок предоставления земли в аренду, то есть право аренды можно получить через торги. Этим же мотивировал свой отказ и апелляционный суд.



Подробнее о споре главы КФХ «Семиозерка» с властями Высокогорского района, длиною в 8 лет — читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова