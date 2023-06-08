Жители казанского двора жалуются на расширение мусорной площадки — видео

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Жители дома №133 по улице Фучика в Казани жалуются на незапланированное расширение мусорной площадки — с 7 метров в длину до 12. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам местных, двор ремонтировали в рамках программы «Наш двор». Сами они просили перенести мусорку подальше от жилых домов. Однако по итогу ее только увеличили.

— Мы делали запрос, писали заявление в администрацию, в управляющую компанию, на что нам ответили, что увеличена она была по желанию жильцов. Просили предоставить протокол, подписи. Ничего, никаких документов они нам управляющая компания не предоставляет, сетует жительница дома Ирина Скворцова.

Жителей беспокоит, что мусора стали выносить больше, а вывозят его редко.

— Решение сделать зону для крупногабаритного мусора было принято управляющей организацией этого двора, поэтому бетонированное основание расширили до 13 метров по запросу управляющей организации, — пояснила куратор Советского район по программе «Наш двор» Вероника Ямилова.

В управляющей компании же отметили, что площадка относится не только к 133-му дому, но и к соседнему. Чтобы места всем хватило, ее решили увеличить. В УК утверждают, что решение обговаривалось с жителями.

Решение о расширении поддержали и в администрации района. Там четко пояснили, что сокращать размер площадки не намерены. Жители планируют обратиться в правительство республики.

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Елизавета Пуншева