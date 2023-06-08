Расследование обстоятельств гибели новорожденного в Татарстане поставят на контроль в центральном аппарате

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СКР по Татарстану поставить на контроль в центральном аппарате расследование обстоятельств гибели новорожденного в республике, сообщается на сайте СК.

Речь идет о видео, которое распространилось в социальных сетях. На записи жительница Набережных Челнов утверждает, что потеряла ребенка, поскольку врачами не были проведены необходимые действия, направленные на сохранение его жизни.

Возбужденное по данному факту уголовное дело передали из межрайонного отдела в аппарат СУ СК России по Татарстану. В настоящее время следствием проводится экспертное исследование, направленное на установление причины смерти младенца.

В марте в Татарстане после ДТП, в результате которого скончался ребенок, возбудили уголовное дело. 29 марта на улице 8 Марта в п. г. т. Алексеевское 56-летний водитель наехал на мальчика, который ехал на велосипеде. В результате происшествия ребенок скончался.

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Елизавета Пуншева