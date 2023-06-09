Большинство казанских родителей школьников против отмены домашнего задания

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани большинство родителей школьников выступают против отмены домашних заданий, чаще всего о негативных последствиях подобных мер говорят те, кто окончил школу с медалью, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Так, 63% родителей высказались против отмены домашней работы.

В комментариях родители напоминают, что с точки зрения педагогики, домашнее задание — это закрепление материала, изученного в школе, поэтому его отмена негативно скажется на качестве образования.

Поддерживает идею лишь 1 из 6 респондентов (16%).

Они убеждены, что дети должны учиться исключительно в школе, а в свободное время — заниматься спортом и гулять на свежем воздухе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Интересно, что сторонников отмены «домашки» чуть больше среди тех родителей, кто в свое время учился в основном на «четверки» (30%) и «тройки» (15%). А вот среди окончивших школу с золотой или серебряной медалью против высказываются 86%.

Против изменения сложившейся педагогической практики мужчины возражают чаще женщин (69% против 58%).

Чем старше школьники, тем чаще их родители противятся идее отмены заданий на дом: 20% среди матерей и отцов младшеклассников, 17% среди родителей учеников среднего звена и 11% среди родителей обучающихся в 10—11-м классе.



Напомним, на прошлой неделе вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков высказал мнение, что пришло время разработать закон, который отменит домашние задания для школьников.

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Илина Хакимова