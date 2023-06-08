В России до конца года планируется ввести безвизовый режим с Китаем

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

До конца года между Россией и Китаем планируется запустить групповые безвизовые поездки. Об этом сообщил заместитель министра экономразвития Дмитрий Вахруков.

— Китайские туристы ездят, их ездит много. Что касается безвиза, мы рассчитываем запустить его до конца года, — передает его слова «РИА Новости».

Вахруков отметил, что списка туроператоров от китайской стороны Россия на текущий момент не получила.

— Ожидаем, работаем с уполномоченными органами Китая, с МИДом, посольством. Это единственное, что сдерживает начало процесса, — пояснил замглавы ведомства.

В феврале сообщалось, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 государствами и еще с шестью — облегченный порядок оформления виз. МИД России работает над снятием ограничений по выдаче электронных виз с около 70 странам, за исключением недружественных.

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Елизавета Пуншева