Мошенники стали чаще создавать фейковые аккаунты знакомых и близких своих потенциальных жертв

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мошенники стали чаще создавать в мессенджерах фейковые аккаунты знакомых и близких потенциальных жертв, раньше подобная схема активно использовалась для хищения средств в социальных сетях, сообщили в пресс-службе ВТБ.

По данным ВТБ, с конца прошлого года активность мошенников в мессенджерах выросла на 12%.

Схема выглядит так: в мессенджере поступает сообщение от аккаунта с фотографией и личными данными знакомых вам людей. Затем злоумышленники от их лица могут написать сразу нескольким контактам своей жертвы с просьбой одолжить деньги. Информацию о подписчиках мошенники смотрят через открытые профили в соцсетях.

Фото: realnoevremya.ru

Раньше злоумышленники взламывали аккаунты пользователей в соцсетях, где потом рассказывали о кризисных ситуациях и срочно просили денег.

Напомним: при подозрении на мошенничество можно скрыть баланс счетов и установить лимиты по операциям, а также быстро заблокировать свой аккаунт.

На сегодняшний день мошенники придумывают новые схемы и легенды для обмана. Однако вишинг, или телефонное мошенничество, все еще остается самым распространенным способом.



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Илина Хакимова