Мошенники стали чаще создавать фейковые аккаунты знакомых и близких своих потенциальных жертв
Мошенники стали чаще создавать в мессенджерах фейковые аккаунты знакомых и близких потенциальных жертв, раньше подобная схема активно использовалась для хищения средств в социальных сетях, сообщили в пресс-службе ВТБ.
По данным ВТБ, с конца прошлого года активность мошенников в мессенджерах выросла на 12%.
Схема выглядит так: в мессенджере поступает сообщение от аккаунта с фотографией и личными данными знакомых вам людей. Затем злоумышленники от их лица могут написать сразу нескольким контактам своей жертвы с просьбой одолжить деньги. Информацию о подписчиках мошенники смотрят через открытые профили в соцсетях.
Раньше злоумышленники взламывали аккаунты пользователей в соцсетях, где потом рассказывали о кризисных ситуациях и срочно просили денег.
Напомним: при подозрении на мошенничество можно скрыть баланс счетов и установить лимиты по операциям, а также быстро заблокировать свой аккаунт.
На сегодняшний день мошенники придумывают новые схемы и легенды для обмана. Однако вишинг, или телефонное мошенничество, все еще остается самым распространенным способом.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым