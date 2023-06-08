В начале лета в Татарстане подорожали овощи из «борщевого набора»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В начале лета в Татарстане выросли средние цены на большую часть овощей, входящих в так называемый борщевой набор, — на свежую белокочанную капусту, картофель, столовую свеклу и морковь. Исключением стал репчатый лук, который подешевел на 2,72%, до 65,5 рубля за килограмм.

Заметнее всего с 29 мая по 5 июня выросла средняя цена капусты — на 9,43%. Она достигла 59,6 рубля за килограмм.

Столовая свекла в республике за неделю подорожала на 6%, до 40,2 руб./кг, картофель — на 4,53%, до 30,2 руб./кг. Средняя цена килограмма моркови увеличилась на 1%, до 49,58 рубля, следует из подсчетов Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, неделей ранее — с 22 по 29 мая — единственным подешевевшим овощем из «борщевого» набора также был репчатый лук. Средняя цена килограмма снизилась на 4,82%, до 67,28 рубля.

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Татьяна Демина