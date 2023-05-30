В Госдуме предложили ввести налоговые льготы для наследников погибших участников спецоперации

В Госдуме подготовили законопроект, предусматривающий возможность продажи появившегося в качестве наследства от погибшего участника спецоперации объекта недвижимости или автомобиля без уплаты НДФЛ до истечения трехлетнего периода. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время лицо, получившее в наследство право собственности на недвижимость, освобождается от уплаты НДФЛ в случае его продажи только по истечении трех лет со дня открытия наследства.

Как сказано в пояснительной записке, стоит учитывать факт того, что транспортное средство или дом необходимо содержать, а также платить коммунальные платежи и соответствующие налоги. Все это является дополнительными расходами, из-за которых это имущество выгоднее продать.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО), который будет называться «Защитники Отечества». Учредитель фонда — правительство России.

Деятельность фонда направлена на оказание поддержки и помощи ветеранам боевых действий в СВО на территориях Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Украины, Запорожской и Херсонской областей. Помощь также положена членам их семей.

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Максим Кокунин