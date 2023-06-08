В ДТП с КАМАЗом и тремя легковушками в Нижнекамске погибли два человека

В Нижнекамске на 2 км дороги Соболековской произошло ДТП, в котором столкнулись три легковушки (две ВАЗ-2114, одна Mitsubishi) и КАМАЗ. В результате скончались два человека, сообщили в пресс-службе отдела ГИБДД УМВД России по Нижнекамскому району.



Водитель 2004 года рождения за рулем ВАЗ-2114 ехал в направлении Нижнекамска со стороны Набережных Челнов. Он не выбрал безопасную скорость, ввиду чего не справился с управлением, нарушил правила расположения машины на проезжей части и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с другим ВАЗ-2114, за рулем которого был водитель 1998 года рождения, и с Mitsubishi под управлением водителя 1963 года рождения. После этого первый ВАЗ столкнулся и с КАМАЗом, за рулем которого был водитель 1977 года рождения.

От удара на месте скончался пассажир первого ВАЗ, водителя доставили в больницу, где он скончался позже.

Сегодня стало известно о гибели в ДТП известной в Казани рэп-исполнительницы Альбины Сафаровой. По информации СМИ, она ехала с молодым человеком на мотоцикле. Авария случилась после того, как ехавший навстречу автомобиль начал поворачивать налево.



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Маргарита Головатенко