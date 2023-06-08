В Казани утвердили программу повышения безопасности дорожного движения на 2023 год

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Исполком Казани утвердил программу повышения безопасности дорожного движения в городе на 2023 год. Ее цель — сокращение количества погибших в результате ДТП.

В задачи программы входит создание системы пропаганды, формирующей негативное отношение к правонарушениям в сфере движения на трассах, и повышение культуры вождения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспорта, пешеходов и велосипедистов, а также развитие велодорожной инфраструктуры.

По итогам реализации программы в Казани по сравнению с аналогичными показателями 2012 года должны сократиться социальные и транспортные риски. Снизиться должна и тяжесть последствий аварий (число погибших) до уровня 2,0 человека на 100 пострадавших.



Объем финансирования мероприятий — 125,05 млн рублей. Такую сумму выделят из бюджета Татарстана.



Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

О планах властей Казани утвердить программу по повышению безопасности дорожного движения на 2023 год «Реальное время» писало в начале мая. Ее разработали Комитет по транспорту и ГБУ «Безопасность дорожного движения».



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Татьяна Демина