Сбер и Минтрудсоцзащиты Татарстана подписали соглашение о программе «Соцконтракт»

Управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Рушан Сахбиев и министр труда, занятости и социальной защиты Республики Эльмира Зарипова подписали соглашение о взаимодействии в рамках оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта.

Напомним, социальный контракт — это предоставление материальной выплаты на запуск и развитие своего дела для социально незащищенных граждан и семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного для Татарстана.

Сбер и министерство вместе будут информировать людей о том, в каком порядке и на каких условиях предоставляется помощь от государства на основании социального контракта. Кроме того, они помогут гражданам выполнить обязанности по контракту, проконсультируют их по постановке на налоговый учет.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

— В рамках этого соглашения татарстанское отделение Сбера будет участвовать в реализации важного проекта — «Соцконтракт». Наша совместная с министерством труда, занятости и социальной защиты задача — информировать заинтересованное население республики о программе оказания помощи. Благодаря программе «Соцконтракт» можно найти свое дело и профессионально вырасти в дальнейшем.

Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан:

— Социальный контракт служит одним из инструментов снижения бедности, он позволяет объединить усилия семьи или гражданина с ресурсами государства. Татарстан вошел в число субъектов Российской Федерации, которые активнее всех участвуют в программе социального контракта.



В минувшем году в республике было заключено 7 266 социальных контрактов, из них 4 379 направлены на поиск работы, 2 227 — на открытие собственного дела, 152 — на развитие личного подсобного хозяйства. За этими цифрами — реальные татарстанские семьи, которые в итоге смогли увеличить свои доходы.



Уверена, что наша совместная работа в рамках данного соглашения поможет еще большему количеству людей узнать о возможностях, которые открывает социальный контракт, повысить свое благосостояние и обрести уверенность в завтрашнем дне».