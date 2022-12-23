Портфель кредитных карт в России достиг 45,2 млн штук — это много или мало?

На 1 октября 2022 года портфель кредитных карт в России достиг 45,2 млн штук. Такие данные приводит Центробанк.

За июль — сентябрь текущего года россиянам выдали 2,2 миллиона кредиток. Это рекордное количество за последние десять лет, пишут «Известия».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Эксперты связывают рост выдачи кредитных карт с массовым переходом россиян на карты национальной платежной системы «Мир». Также это можно объяснить желанием населения иметь резервы заемных средств, заявил гендиректор БКИ «Скоринг Бюро».

45,2 млн кредитных карт — это:

На 2,64 миллиона больше, чем год назад — в третьем квартале 2021-го портфель кредитных карт составлял 40,32 миллиона.

— в третьем квартале 2021-го портфель кредитных карт составлял 40,32 миллиона. На 4,13 миллиона больше, чем в пандемийном году — по состоянию на IV квартал в России насчитывалось 38,83 миллиона кредиток.

— по состоянию на IV квартал в России насчитывалось 38,83 миллиона кредиток. На 18,27 миллиона кредитных карт больше, чем девять лет назад — во втором квартале 2022 года портфель кредитных карт в России оценивался в 24,69 миллиона штук.

— во втором квартале 2022 года портфель кредитных карт в России оценивался в 24,69 миллиона штук. В 33 раза больше количества выданных кредиток в августе 2022 года — по данным НБКИ, россияне оформили 1,36 млн штук, что на тот момент стало максимальным показателем с августа 2021-го.

— по данным НБКИ, россияне оформили 1,36 млн штук, что на тот момент стало максимальным показателем с августа 2021-го. В 56 раз больше количества выданных кредиток в марте 2022-го — в начале прошлого года зарегистрировали минимальное с октября прошлого года число оформлений.

— в начале прошлого года зарегистрировали минимальное с октября прошлого года число оформлений. В 1 390 раз больше числа оформленных кредиток в Татарстане в октябре 2022 года — жителям республики, по данным НБКИ, выдали 32,5 тысячи штук.

— жителям республики, по данным НБКИ, выдали 32,5 тысячи штук. В 3 987 раз больше количества выданных кредиток в Хабаровском крае — в октябре ее жители оформили 11 336 штук, это минимум среди 30 регионов-лидеров, по данным НБКИ.

— в октябре ее жители оформили 11 336 штук, это минимум среди 30 регионов-лидеров, по данным НБКИ. 13% от общего числа платежных карт — в России по итогам первого квартала их насчитывалось 341 млн штук.



— в России по итогам первого квартала их насчитывалось 341 млн штук. В три раза меньше выпущенных в России карт «Мир» — по данным на середину сентября, их насчитывалось более 145 миллионов.

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Татьяна Демина