Портфель кредитных карт в России достиг 45,2 млн штук — это много или мало?
На 1 октября 2022 года портфель кредитных карт в России достиг 45,2 млн штук. Такие данные приводит Центробанк.
За июль — сентябрь текущего года россиянам выдали 2,2 миллиона кредиток. Это рекордное количество за последние десять лет, пишут «Известия».
Эксперты связывают рост выдачи кредитных карт с массовым переходом россиян на карты национальной платежной системы «Мир». Также это можно объяснить желанием населения иметь резервы заемных средств, заявил гендиректор БКИ «Скоринг Бюро».
45,2 млн кредитных карт — это:
- На 2,64 миллиона больше, чем год назад — в третьем квартале 2021-го портфель кредитных карт составлял 40,32 миллиона.
- На 4,13 миллиона больше, чем в пандемийном году — по состоянию на IV квартал в России насчитывалось 38,83 миллиона кредиток.
- На 18,27 миллиона кредитных карт больше, чем девять лет назад — во втором квартале 2022 года портфель кредитных карт в России оценивался в 24,69 миллиона штук.
- В 33 раза больше количества выданных кредиток в августе 2022 года — по данным НБКИ, россияне оформили 1,36 млн штук, что на тот момент стало максимальным показателем с августа 2021-го.
- В 56 раз больше количества выданных кредиток в марте 2022-го — в начале прошлого года зарегистрировали минимальное с октября прошлого года число оформлений.
- В 1 390 раз больше числа оформленных кредиток в Татарстане в октябре 2022 года — жителям республики, по данным НБКИ, выдали 32,5 тысячи штук.
- В 3 987 раз больше количества выданных кредиток в Хабаровском крае — в октябре ее жители оформили 11 336 штук, это минимум среди 30 регионов-лидеров, по данным НБКИ.
- 13% от общего числа платежных карт — в России по итогам первого квартала их насчитывалось 341 млн штук.
- В три раза меньше выпущенных в России карт «Мир» — по данным на середину сентября, их насчитывалось более 145 миллионов.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым