В Казани оштрафовали водителей грузовиков, которые перевозили грузы с нарушениями

Фото: Комитет по транспорту Казани

В Казани сотрудники Комитета по транспорту и сотрудники ГИБДД рейд провели рейд, в ходе которого были оштрафованы 10 водителей грузовиков. По данным мэрии, они перевозили сыпучие грузы без спецпокрывала.

Всех оштрафовали на 500 рублей. Еще один административный материал по ст. 12.33 КоАП РФ завели на водителя, который загрязнил проезжую часть при перевозке сыпучего груза. За это нарушение ему грозит штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей.

В мэрии добавили, что рейд был проведен после многочисленных жалоб жителей города, которые указывали на загрязнение проезжей части при перевозке грузов такого вида. Теперь подобные мероприятия будут проводить еженедельно.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Подобный рейд проходил в Казани в июле прошлого года. Тогда в отношении водителей большегрузов также выписали 10 административных материалов.



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Айрат Назипов