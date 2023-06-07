В Татарстане утонул рыбак

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Верхнеуслонском районе Татарстане в реке Волга очевидцы обнаружили тело 68-летнего мужчины, который уехал накануне утром на рыбалку. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, татарстанец перестал выходить на связь вечером.

Тело мужчины обнаружили в одном метре от берега вблизи села Набережные Моркваши. Местные жители извлекли его из воды и передали полицейским.

Предварительная причина происшествия — нарушение правил поведения на водном объекте. Как считают в МЧС, погибший, предположительно, выпал из лодки и утонул. Спасательного жилета на нем не было.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

За последние дни на водных объектах республики также тонули рыбаки. Первый ушел под воду в Нижнекамском районе Татарстана, а второй — в Лениногорском. Оба могли упасть с берега во время рыбалки.

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Айрат Назипов