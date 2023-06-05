В Лениногорском районе Татарстана обнаружили тело пропавшего рыбака

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В реке Степной Зай в 3 км от Лениногорска утонул рыбак. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану, 71-летний мужчина уехал ловить рыбу еще днем 4 июня.

Вечером пенсионер перестал выходить на связь. Обеспокоенные родственники нашли его автомобиль и вещи на берегу реки у села Старая Письмянка. Ближе к 4 часам утра они обратились в МЧС.

Водолазы обнаружили тело мужчины в трех метрах от берега и извлекли его в 10 часов утра. Не исключено, что рыбак упал с берега в воду и не смог самостоятельно выбраться.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Сегодня в реке Зай Нижнекамского района Татарстана обнаружили тело рыбака, пропавшего накануне вблизи села Нижние Челны. По данным ведомства, мужчина упал с берега во время рыбалки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов