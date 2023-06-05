В Нижнекамском районе Татарстана утонул рыбак

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В реке Зай Нижнекамского района Татарстана обнаружили тело рыбака, пропавшего накануне вблизи села Нижние Челны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Инцидент произошел еще вчера ближе к 9 часам вечера. По данным ведомства, мужчина упал с берега во время рыбалки. Водолазы нашли тело утонувшего сегодня в 06.19 в 8 метрах от берега на глубине 3 метра.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Напомним, в Татарстане выросло число погибших на водных объектах. Еще 26 мая заместитель руководителя Главного управления МЧС России по республике Юрий Венедиктов отмечал, что с начала года в республике утонули 12 человек.

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Айрат Назипов