Каждый четвертый казанец считает, что искусственный интеллект не справится с его работой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Каждый четвертый житель Казани (26%) убежден, что искусственный интеллект не справится с его рабочими обязанностями, к такому выводу пришли специалисты сервиса SuperJob по результатам опроса среди представителей экономически активного населения с 5 мая по 5 июня 2023 года.



Почти каждый пятый (18%) считает, что алгоритмы справятся максимум с десятой долей его работы. В среднем горожане, готовые признать возможности компьютерного разума, оценивают потенциал ИИ в плане выполнения их должностных обязанностей на 31%.

Старшее поколение чаще, чем молодежь до 24 лет, убеждено в неспособности заменить их: 28% против 10%. Среди молодежи верят в большие возможности ИИ 37%. Потенциал искусственного интеллекта мужчины оценивают выше женщин — 34% против 27%.

Убежденных, что нейросеть никак не поможет им в работе, больше всего среди медицинских сестер (44%), менеджеров по логистике (42%) и врачей (39%).

Выше всего потенциал искусственного интеллекта применительно к своей профессии оценивают программисты (по их средним оценкам компьютерный разум сможет взять на себя 40% их типичных функций), дизайнеры (36%), PR-менеджеры и менеджеры по продажам (по 33%).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Аналогичные результаты были представлены в мае сервисом по поиску работы hh.ru. Тогда татарстанцы рассказали о влиянии искусственного интеллекта, роботов и автоматизации на их работу: почти четверть уверена, что они никак не сказались на ней.

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Маргарита Головатенко