В Татарстане директора предприятия заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 216 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Татарстане 66-летнего директора ООО «Спецэнергомонтаж» заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 216 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по Татарстану Андрей Шептицкий.



Как указали источники «Реального времени», речь идет о елабужской фирме, специализирующейся на строительстве зданий.

Следствие считает, что директор в 2017—2020 годах вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 19 контрагентами.

Противоправную деятельность выявили совместно с сотрудниками УЭБиПК МВД и Управлением ФНС по Татарстану.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

На днях в Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 55 млн рублей в отношении директора одной из казанских компаний.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко