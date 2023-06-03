В Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 55 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 55 млн рублей в отношении директора одной из казанских компаний. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по республике.

В ходе проведения проверки полицейские установили, что директор одного из местных ООО путем внесения в налоговые декларации ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с проблемными контрагентами умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и прибыль организаций.

На основании собранных материалов СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов).

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Напомним, на этой неделе в Татарстане уже возбуждали уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов). Под подозрение следователей попал 45-летний директор ООО «Астраклимат».

— По версии следствия, в 2018—2020 гг. 45-летний директор ООО «Астраклимат» путем внесения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений о фиктивных взаимоотношениях с пятью контрагентами уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на общую сумму более 92 млн рублей, — рассказывал старший помощник руководителя Следкома по Татарстану Андрей Шептицкий.

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Максим Кокунин