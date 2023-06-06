Прокуратура обжаловала приговор бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману*

Свердловская прокуратура обжаловала приговор в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* по уголовному делу о дискредитации армии России. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Там отметили, что 5 июня прокурором отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Свердловской области было подано апелляционное представление.

На сегодняшний день приговор не вступил в законную силу.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в августе прошлого года против Евгения Ройзмана* возбудили дело по статье о дискредитации ВС РФ (280.3 УК РФ), причина — ролик на его youtube-канале. Как отметили в прокуратуре, обвиняемый негативно высказывался о спецоперации. Суд трижды штрафовал бывшего мэра Екатеринбурга, но в рамках административных дел.

Ройзману* вынесли приговор 19 мая. Согласно решению суда, он получил штраф в размере 260 тысяч рублей.

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Айрат Назипов