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Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* оштрафовали за дискредитацию ВС России

12:50, 19.05.2023 1
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* оштрафовали за дискредитацию ВС России
Фото: скриншот youtube.com (Евгений Ройзман*)

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* получил штраф в размере 260 тысяч рублей по уголовному делу за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом пишет Ura.ru.

Решение принял Октябрьский суд Екатеринбурга. Будет ли фигурант обжаловать приговор, пока неизвестно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в августе прошлого года против Евгения Ройзмана* возбудили дело по статье о дискредитации ВС РФ (280.3 УК РФ), причина — ролик на его youtube-канале. Как отметили в прокуратуре, обвиняемый негативно высказывался о спецоперации. Суд трижды штрафовал бывшего мэра Екатеринбурга, но в рамках административных дел.

В ноябре прошлого года Евгения Ройзмана* добавили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Айрат Назипов
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:33
    Он намеренно избегал помощи из-за рубежа, чтобы не бросать тень на свой благотворительный фонд, помогающий людям. И все равно внесли в списко иноагентов?
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