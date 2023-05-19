Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* оштрафовали за дискредитацию ВС России

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман* получил штраф в размере 260 тысяч рублей по уголовному делу за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом пишет Ura.ru.

Решение принял Октябрьский суд Екатеринбурга. Будет ли фигурант обжаловать приговор, пока неизвестно.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в августе прошлого года против Евгения Ройзмана* возбудили дело по статье о дискредитации ВС РФ (280.3 УК РФ), причина — ролик на его youtube-канале. Как отметили в прокуратуре, обвиняемый негативно высказывался о спецоперации. Суд трижды штрафовал бывшего мэра Екатеринбурга, но в рамках административных дел.

В ноябре прошлого года Евгения Ройзмана* добавили в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

*включен Министерством юстиции России в список иностранных агентов

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Айрат Назипов