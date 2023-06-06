Online-конференция с директором ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкатом Миннихановым
Безопасности дорожного движения в Татарстане отводится важная роль. За январь — апрель 2023 года в Татарстане произошло 911 ДТП, в которых 65 человек погибли и 1 130 получили травмы различной степени тяжести. Комитет по транспорту и ГБУ «Безопасность дорожного движения» разработали программу повышения безопасности дорожного движения на 2023 год. Подробнее о том, сколько средств выделено на повышение безопасности дорожного движения в республике в этом году, а также на другие вопросы наших читателей в прямом эфире ответит директор государственного бюджетного учреждения «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов.
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