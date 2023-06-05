На Горьковской железной дороге уложено порядка 89 км бесстыкового пути — работы прошли и в Татарстане

С начала кампании по ремонту пути 2023 года на Горьковской железной дороге уложено порядка 89 км бесстыкового, так называемого «бархатного», пути. Как сообщили в пресс-службе Миндортранса Татарстана, была произведена смена 26 комплектов стрелочных переводов.

На сегодняшний день работы по капитальному ремонту ведутся на 52 км пути, в том числе на перегонах Васильево — Юдино. В рамках капитального ремонта железнодорожники меняют рельсошпальную решетку, укладывают бесстыковой путь и проводят глубокую очистку балласта.

Путеремонтная кампания направлена на обеспечение и поддержание высокого уровня безопасности железнодорожных перевозок и повышение скоростей движения поездов, подчеркнули в пресс-службе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

В апреле в поселке Старое Аракчино Кировского района Казани ограничили движение по железнодорожному переезду из-за ремонтных работ.

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Айрат Назипов