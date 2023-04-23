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В Казани на два дня ограничат движение авто по ж/д переезду рядом с Храмом всех религий

09:36, 23.04.2023 1
В Казани на два дня ограничат движение авто по ж/д переезду рядом с Храмом всех религий
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В поселке Старое Аракчино Кировского района Казани будет ограничено движение по железнодорожному переезду, 6 км (ул. Затонская «Храм всех религий»). Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Движение ограничат на два дня: с 21.00 24 апреля до 21.00 26 апреля.

В пресс-службе отметили, что на участке будут проводиться работы по капитальному ремонту железнодорожного пути.

С 18 апреля в Казани ограничено движение на участке улицы Гвардейской. До 2 мая будет полностью закрыт местный проезд возле здания №56а по улице Гвардейской.

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Илина Хакимова
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 апр
    А что делать тем, кто живёт в 32 военном городке? Для них это единственный въезд-выезд. Другого просто в природе ещё нет! Ну кроме новой дороги от речного техникума. Но она закрыта для проезда. А если кому неотложка понадобиться, то просить сразу что бы по воздуху летели?
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