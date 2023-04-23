В Казани на два дня ограничат движение авто по ж/д переезду рядом с Храмом всех религий
В поселке Старое Аракчино Кировского района Казани будет ограничено движение по железнодорожному переезду, 6 км (ул. Затонская «Храм всех религий»). Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Движение ограничат на два дня: с 21.00 24 апреля до 21.00 26 апреля.
В пресс-службе отметили, что на участке будут проводиться работы по капитальному ремонту железнодорожного пути.
С 18 апреля в Казани ограничено движение на участке улицы Гвардейской. До 2 мая будет полностью закрыт местный проезд возле здания №56а по улице Гвардейской.
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