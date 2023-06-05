С начала года татарстанцы подали около 20 тысяч заявлений на ипотеку

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года в Росреестр Татарстана поступило почти 20 тысяч заявлений на регистрацию ипотеки, из них 16 тысяч (80%) — в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В большинстве случаев за сутки регистрируется ипотека по документам, поданным в электронном виде при взаимодействии с банками. Так, например, в этом году зарегистрировано порядка 13,6 тысячи таких ипотек, в том числе по программе льготного ипотечного кредитования — 2,8 тысячи.

— Первая льготная ипотека была зарегистрирована в Татарстане в мае 2020 года. С тех пор приобретением жилья в новостройках с помощью госпрограммы «Льготная ипотека» воспользовалось около 27 тысяч семей республики, — сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилия Бурганова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С апреля 2020 года — момента реализации программы сельской ипотеки — возможностями программы сельской ипотеки воспользовалось 3,4 тысячи татарстанских семей. В текущем году — более 340. Общая сумма оказанной поддержки составила свыше 8 млрд рублей.

— За три года нам удалось улучшить жилищные условия нескольких тысяч жителей, сохранить рабочие места в малых населенных пунктах и придать новый импульс сельским поселениям. По объему выдач сельской ипотеки Татарстан традиционно находится в лидерах, — рассказала заместитель директора Татарстанского регионального филиала Василя Муллина.

В Татарстане на сегодняшний день зарегистрировано более 50 тысяч ипотек в рамках проекта «Электронная ипотека за 24 часа». Она действует на территории республики с 1 сентября 2021 года.

Программа «Сельская ипотека» стартовала в 2020 году. По ней граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а еще на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов