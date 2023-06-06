Капремонт казанского здания Госалкогольинспекции планируется завершить к концу текущего года

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Как выяснило «Реальное время», в Казани до конца текущего года завершат капремонт административно-лабораторного здания Госалкогольинспекции Татарстана. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 6,5 млн рублей.

Согласно проектной документации, работы на объекте, расположенном по ул. Хади Такташа, 94, должны быть завершены до 1 декабря 2023 года. Подрядчику необходимо провести отделочные работы в подвальных помещениях, а также заменить вентиляционные коробы.

Что касается верхних этажей здания, то на них исполнитель должен будет лишь заштукатурить и окрасить стены, а также вывезти скопившийся мусор.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на прошлой неделе министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в сфере здравоохранения республики в рамках трех программ обновляются 118 объектов первичного звена и 31 стационар (149 объектов). По первым объем работ выполнен на 57%.



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Максим Кокунин