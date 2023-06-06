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В Елабуге обновят наружное освещение на 13 городских участках

03:33, 06.06.2023
В Елабуге обновят наружное освещение на 13 городских участках
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как выяснило «Реальное время», этим летом на улицах Елабуги пройдет масштабная реконструкция наружного освещения, стоимостью 4,2 млн рублей. Источником финансирования работ, которые пройдут в течение 20 дней с момента заключения контракта, стал городской бюджет.

Согласно проектной документации, в список объектов, на которых проведут работы, попадут следующие места:

  • опоры по ул. Казанской — замена кронштейнов;
  • парк Афганцев — монтаж наружного освещения;
  • сквер Тукая — монтаж наружного освещения;
  • улица Тукая (от ул. Московской до ул. Маяковского) — реконструкция наружного освещения;
  • площадь Ленина (возле сцены и главной сценой) — монтаж наружного освещения;
  • улица Дуровой — монтаж наружного освещения;
  • темные пятна (улицы: 40 лет Татарии, Горького, д.127, Отрадная, д.168, Азина, д.193а, Марджани, д.68, 44, 80, Дальняя, д.1а, переулок Марджани 16).

Подрядчик обязуется содержать территорию рабочего объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов. Для этого он должен будет обеспечить своевременный вывоз мусора, который будет образовываться в результате демонтажа и установки опор, проведения кабельных линий и замены светильников.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, на прошлой неделе замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев сообщил, что в городе планируется установить более 1,4 тысячи светодиодных энергосберегающих светильников в 41 жилом массиве. На эти цели будет направлено более 43 млн рублей.

По его словам, в текущем году на территории города планируется провести новое освещение на 50 улицах. Данные работы проведут в рамках программы модернизации наружного освещения в населенных пунктах Татарстана.

Всего в период с 2018 по 2022 год в жилых массивах Казани было смонтировано около 8 тысяч энергосберегающих светильников на 226 улицах.

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Максим Кокунин
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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