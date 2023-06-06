В Елабуге обновят наружное освещение на 13 городских участках

Как выяснило «Реальное время», этим летом на улицах Елабуги пройдет масштабная реконструкция наружного освещения, стоимостью 4,2 млн рублей. Источником финансирования работ, которые пройдут в течение 20 дней с момента заключения контракта, стал городской бюджет.

Согласно проектной документации, в список объектов, на которых проведут работы, попадут следующие места:

опоры по ул. Казанской — замена кронштейнов;

парк Афганцев — монтаж наружного освещения;

сквер Тукая — монтаж наружного освещения;

улица Тукая (от ул. Московской до ул. Маяковского) — реконструкция наружного освещения;

площадь Ленина (возле сцены и главной сценой) — монтаж наружного освещения;

улица Дуровой — монтаж наружного освещения;

темные пятна (улицы: 40 лет Татарии, Горького, д.127, Отрадная, д.168, Азина, д.193а, Марджани, д.68, 44, 80, Дальняя, д.1а, переулок Марджани 16).

Подрядчик обязуется содержать территорию рабочего объекта и прилегающие к нему участки, свободными от ремонтных и строительных отходов. Для этого он должен будет обеспечить своевременный вывоз мусора, который будет образовываться в результате демонтажа и установки опор, проведения кабельных линий и замены светильников.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, на прошлой неделе замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев сообщил, что в городе планируется установить более 1,4 тысячи светодиодных энергосберегающих светильников в 41 жилом массиве. На эти цели будет направлено более 43 млн рублей.

По его словам, в текущем году на территории города планируется провести новое освещение на 50 улицах. Данные работы проведут в рамках программы модернизации наружного освещения в населенных пунктах Татарстана.

Всего в период с 2018 по 2022 год в жилых массивах Казани было смонтировано около 8 тысяч энергосберегающих светильников на 226 улицах.

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Максим Кокунин