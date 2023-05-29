В текущем году на модернизацию наружного освещения Казани направят более 43 млн рублей

В Казани планируется установить более 1,4 тысячи светодиодных энергосберегающих светильников в 41 жилом массиве. На эти цели будет направлено более 43 млн рублей. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

По его словам, в текущем году на территории города планируется провести новое освещение на 50 улиц. Данные работы проведут в рамках программы модернизации наружного освещения в населенных пунктах Татарстана.

Всего в период с 2018 по 2022 год в жилых массивах Казани было смонтировано около 8 тысяч энергосберегающих светильников на 226 улицах.

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Максим Кокунин