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Минобороны России сообщило об уничтожении до 200 военных ВСУ на донецком направлении

15:25, 04.06.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Минобороны России сообщило об уничтожении до 200 военных ВСУ на донецком направлении
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В ходе боевых действий на донецком направлении уничтожены до 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно озвученным данным, в районах населенных пунктов Славянск и Миньковка ДНР уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Лиман», а также 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.

На донецком направлении ведутся боевые действия штурмовых групп отряда специального назначения «Ахмат» на марьинском тактическом направлении, а еще подразделений первого армейского корпуса «Южной» группировки войск в районе населенного пункта Авдеевка.

3 июня сообщалось, что подразделения отряда специального назначения «Ахмат», а также подразделения первого армейского корпуса ведут ожесточенные бои на донецком направлении.

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Маргарита Головатенко
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