Минобороны: российские войска ведут ожесточенные бои в центре Марьинки и у Авдеевки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Подразделения отряда специального назначения «Ахмат», а также подразделения первого армейского корпуса ведут ожесточенные бои на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

— На Донецком напрaвлении наиболее ожесточенные бои ведутся штурмовыми группaми отряда специального назначения «Ахмaт» в центральной части Марьинки, а также подрaзделениями первого армейского корпуса в рaйоне Авдеевки ДНР, — сообщили в военном ведомстве.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня утром сообщалось, что российская авиация южной группировки войск поразила командный пункт ВСУ в районе Северска. Вместе с этим артиллерия уничтожила взводные опорные пункты украинских войск в районе Богдановки и Котельников, а расчеты самоходных минометов «Тюльпан» и «Пион» — огневые позиции в районе Спорного и железнодорожную станцию разгрузки в Курахово.



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Максим Кокунин