Турецкий политолог ожидает усиления сотрудничества Анкары с Москвой

Никаких негативных изменений в отношениях России и Турции в связи с новым турецким правительством и сменой главы МИД не последует, напротив, следует ожидать новых перспектив сотрудничества, выразил мнение «РИА Новости» турецкий политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер.



В новом кабинете министров страны почти не осталось министров из прежнего состава. Новым главой МИД Турции назначен 55-летний Хакан Фидан, занимавший ранее пост главы Национальной разведывательной организации (MİT). Он сменил на посту Мевлюта Чавушоглу, работавшего министром более девяти лет.

— Фидан возглавлял разведку уже немало времени и является доминирующим лицом в отношениях между Турцией и РФ, а также Турцией и Сирией. Он присутствовал на всех встречах Эрдогана с президентом РФ Владимиром Путиным, а также с российскими чиновниками, — рассказал Сезер.

Фидан руководит диалогом с сирийской разведкой, в этой связи он управляет и сирийским досье.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 июня принял присягу в Великом национальном собрании страны — парламенте. Таким образом он вступил в должность президента Турции на пятилетний срок.

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Маргарита Головатенко