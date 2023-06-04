Нацбанк Украины перечислил на нужды обороны более $680 млн

Национальный банк Украины (НБУ) перечислил на нужды обороны почти 25,3 млрд гривен (около $680 млн), сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов Украины.



Только в мае НБУ перечислил на эти цели почти 1,3 млрд гривен, что равно $35 млн. По состоянию на 1 июня остаток средств на спецсчете превысил 1 млрд гривен (около $27 млн). Остаток на счете Министерства социальной политики Украины, открытом Нацбанком для гуманитарных целей, на ту же дату составляет 90,6 млн гривен ($2,4 млн).

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) на конец апреля, расходы Украины на оборону страны в 2022 году достигли $44 млрд — показатель вырос за год в 6,4 раза. По данным SIPRI, военная помощь Украине со стороны США составила в 2022 году $19,9 млрд.

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец марта достигла $119,9 млрд.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко