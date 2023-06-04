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Кабмин расширил перечень погранпунктов для выезда в Россию по единой электронной визе

11:59, 04.06.2023

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое расширяет перечень пунктов для въезда в Россию по единой электронной визе.

В перечень добавили три участка морского пункта пропуска Большой порт Санкт-Петербург: к Морскому вокзалу добавили Форт Константин, Английскую набережную и набережную Лейтенанта Шмидта.

Распоряжение — подготовительная работа по запуску единой электронной визы. По ней с 1 июля 2023 года планируют разрешить посещение России.

Правительство планировало запустить электронные визы с начала 2021 года, но помешали ковидные ограничения. В ходе подготовки к запуску в 2020 году кабмин утвердил положение о порядке оформления визы.

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Маргарита Головатенко
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