Вячеслав Володин призвал расследовать убийства солдат Красной армии в Польше
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Следственный комитет и Генпрокуратуру расследовать убийства солдат и офицеров, об этом он написал в своем telegram-канале.
Он считает, что Польша должна понести ответственность за убийства военнопленных Красной армии. По его словам, сейчас польское руководство исповедует «идеологию диктатора Юзефа Пилсудского», основой политики которого была ненависть к России.
Володин напомнил о преступлениях против человечества, которые совершались под руководством Пилсудского: в 1919—1921 годы были расстреляны и замучены более 30 тысяч солдат и офицеров, а «польские лагеря для пленных были такие же, как нацистские».
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