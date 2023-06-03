Россия планирует расширить сотрудничество с Узбекистаном в сфере здравоохранения

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что сотрудничество России и Узбекистана в сфере здравоохранения планируется расширить, в том числе в медицинской промышленности и ядерной медицине. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Сегодня мы видим перспективы сотрудничества в новых направлениях. Это касается иммунологии, генетики, вопросов развития медицинской промышленности, — сказал он.

По словам главы Минздрава, планируется также взаимодействие в ядерной медицине и в сфере образования. Сегодня медицинское образование в России получают более 3,5 тысячи студентов из Узбекистана, подчеркнул он.

Фото: flickr.com

Напомним, челнинский Haier Electrical Appliances Rus будет поставлять в Узбекистан бытовую технику. Соответствующее соглашение на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» подписали гендиректор татарстанской компании Чженьхуа Сунь и владелец розничной сети «Гудзон» Умидбек Ваисов.

Челнинская компания начнет поставлять за границу холодильники, стиральные машины, морозильные камеры, лари, бонеты.



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Максим Кокунин