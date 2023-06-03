В возрасте 72 лет ушел из жизни прототип героя из фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго

В возрасте 72 лет ушел из жизни французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, получивший широкую известность как прототип главного героя из фильма «1+1». Об этом сообщает «РИА Новости».

Как рассказал один из режиссеров фильма, Эрик Толедано, «он умер прошлой ночью в Марракеше». По его словам, кончина бизнесмена является для него шоком и огромной печалью.

Поццо ди Борго был выходцем из знатного корсиканского дворянского рода. В 1993 году он пережил несчастный случай, из-за которого остался парализованным.

Фильм под названием «1+1» был основан на истории Филиппа Поццо ди Борго и его алжирского помощника Абделя Селлу, бывшего заключенного, который помог ему вернуться к жизни.

Фото: ru.wikipedia.org

24 мая в возрасте 83 лет умерла американская певица Тина Тернер.

— Тина Тернер, «королева рок-н-ролла», мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии, — говорилось в заявлении представителя певицы.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин