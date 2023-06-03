Этим летом на Черноморском побережье отдохнут более 5 тысяч детей из Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Этим летом на Черноморском побережье запланирован отдых более 5 тысяч детей из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи республики.

Уточняется, что по 12 профильным и тематическим программам с охватом в 4 420 человек организует отдых Республиканский центр «Черноморец», из них:

3 730 детей в Краснодарском крае (Анапа и поселок Витязево) в лагерях «Витязево» — 1 323 человека и «Глобус» — 2 407 человек;

690 детей в Крыму (Алушта) — ДОЛ «Сатера»;

Вместе с этим в четырех сменах с охватом 880 человек организует отдых ГБУ МЦ «Сэлэт — Ак Барс», в открывшемся в прошлом году оздоровительном комплексе в Ялте.

Все детские группы планируется перевозить железнодорожным транспортом с организацией сопровождения, питания, питьевого режима согласно установленным санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В текущем году отдых в детских оздоровительных лагерях охватит 44 тысячи несовершеннолетних жителей Татарстана. Всего летом на территории республики будут работать 146 пришкольных, два палаточных и 27 загородных лагерей. Всего в летние каникулы примут участие в оздоровительной кампании порядка 168 тысяч детей из Татарстана.



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Максим Кокунин