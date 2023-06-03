Раис Татарстана призвал уделить особое внимание правилам эксплуатации аттракционов

Фото: realnoevremya.ruМаксим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность людей в период проведения праздников, а также попросил уделить особое внимание соблюдению правил эксплуатации и безопасности аттракционов, сообщает его пресс-служба.

Вместе с этим Рустам Минниханов отметил, что этим летом жителей республики ждет ряд различных праздников. Так, например, сегодня в Агрызском районе проходит республиканский праздник марийской культуры Семык. Одним из масштабных и ожидаемых традиционно станет Питрау.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, парк «Тулпар» в Казани планируют открыть в первой половине июня.



— Конкретную дату сейчас назвать сложно, так как аттракционы должны быть не просто смонтированы, но и пройти установленную законом сертификацию… 1 июня открытие не планируется.

В пресс-службе рассказали о местоположении будущего парка: ориентироваться стоит на новый ипподром. В скором времени «Тулпар» подготовит подробную карту расположения.

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Максим Кокунин