Раис Татарстана призвал уделить особое внимание правилам эксплуатации аттракционов
Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил обеспечить безопасность людей в период проведения праздников, а также попросил уделить особое внимание соблюдению правил эксплуатации и безопасности аттракционов, сообщает его пресс-служба.
Вместе с этим Рустам Минниханов отметил, что этим летом жителей республики ждет ряд различных праздников. Так, например, сегодня в Агрызском районе проходит республиканский праздник марийской культуры Семык. Одним из масштабных и ожидаемых традиционно станет Питрау.
Напомним, парк «Тулпар» в Казани планируют открыть в первой половине июня.
— Конкретную дату сейчас назвать сложно, так как аттракционы должны быть не просто смонтированы, но и пройти установленную законом сертификацию… 1 июня открытие не планируется.
В пресс-службе рассказали о местоположении будущего парка: ориентироваться стоит на новый ипподром. В скором времени «Тулпар» подготовит подробную карту расположения.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым